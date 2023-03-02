Enkazdan yaralı çıkan Sude’den haber yok

HATAY Antakya'da depremde evleri yıkılan Mehmet Nasif ve Yasemin Öcal çifti 3 kızı ile 33 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Öcal çifti ile 2 kızı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi olup, taburcu edildi ancak büyük kızları Sude Lal Öcal'dan (19) bir daha haber alamadı. Üniversite öğrencisi kızının bulunmasını isteyen anne Öcal, "Taburcu olup, enkazdan çıkarıldıktan sonra bize müdahale eden sağlık ekiplerine ulaştık, Sude'yi sorduk. Çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Sude'nin 2 kez kalbinin durduğu, kalp masajının ardından hayata döndüğü söylendi. Kızımızın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.

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