Yapımı o kadar kolay ki! Kahvaltı için 5 dakikada yapabileceğiniz az malzemeli kaygana tarifi

Kendi yöresinin en sevilen lezzetlerinden olan Kaygana hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan Kaygana'nın tarifi ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte, Kaygana'ya dair merak edilenler...
Kendi yöresinin en sevilen lezzetlerinden olan Kaygana hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar arttı. 10 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan Kaygana'nın tarifi ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte, Kaygana'ya dair merak edilenler...
ISPANAKLI KAYGANA HANGİ YÖREYE AİTTİR?
Ispanaklı Kaygana, Karadeniz yöresine ait bir lezzet olarak bilinir.
ISPANAKLI KAYGANA MALZEMELERİ NELERDİR?
-3 yumurta
-Ispanak
-Yarım demet maydanoz
-2 baş yeşil soğan
-1 su bardağı un (buğday unu)
-Yarım çay kaşığı tuz
-Yarım çay kaşığı pul biber
-Yarım su bardağı süt
-Yarım su bardağı su
KAYGANA NASIL YAPILIR?
*Yumurtalar bir kaseye kırılır.
*Biraz çırpıldıktan sonra tuz, un, karbonat katılır ve karıştırılır.
*İyice yıkanıp, incecik kıyılan maydanozlar da eklenir.
*Yoğururken bir yandan da su azar azar eklenir..
*Boza kıvamında bir hamur olmalıdır.
*Tercihen teflon bir tavaya, tavanın tüm yüzeyini kaplayacak kadar sıvıyağ konur.
*Yağ kızınca hamurdan bir dolu kepçe alıp, tavaya bütün olarak dökülür.
*Kalınlığı yaklaşık 1 santimetre kadar olmalıdır.
*Orta ateşte önlü arkalı kızartılır.
*Kaygana bütün değil de ayrı ayrı olarak da yapılabilir. O zaman tavaya birer kaşık, birer kaşık hamur dökülür.
*Yumurtalı yemekler, tok tutucu özellikleriyle sahurlarda tercih edilir.
KAYGANA TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Kaygana tarifi hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.
KAYGANA TARİFİNİN KALORİ DEĞERİ
1 porsiyon kaygananın kalori değeri 230/kcal'dir.
KAYGANA NEDİR?
Kaygana yapımı ve görünüşü ile günümüzde yapılan sebzeli kreplere benzemektedir. Daha çok Karadeniz yöresinde yapıldığı görülmektedir. İsteğe göre içerisine çeşitli sebzeler konulabilmektedir. Daha çok sabah kahvaltılarında tüketilmektedir.