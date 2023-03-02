Yapımı o kadar kolay ki! Kahvaltı için 5 dakikada yapabileceğiniz az malzemeli kaygana tarifi

*Tercihen teflon bir tavaya, tavanın tüm yüzeyini kaplayacak kadar sıvıyağ konur.

*Yağ kızınca hamurdan bir dolu kepçe alıp, tavaya bütün olarak dökülür.

*Kalınlığı yaklaşık 1 santimetre kadar olmalıdır.

*Orta ateşte önlü arkalı kızartılır.

*Kaygana bütün değil de ayrı ayrı olarak da yapılabilir. O zaman tavaya birer kaşık, birer kaşık hamur dökülür.

*Yumurtalı yemekler, tok tutucu özellikleriyle sahurlarda tercih edilir.