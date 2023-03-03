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Haberler Yaşam Danimarkalı bakan enkazları inceledi

Danimarkalı bakan enkazları inceledi

3.3.2023

Danimarkalı bakan enkazları inceledi
DANİMARKA Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen ile beraberindeki heyet, depremin vurduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki enkaz bölgelerini gezdi. Bakan Jorgensen, yıkılan tarihi meclis binasını ve çevresinde hasar gören kente özgü binaları inceledi. Bakan Jorgensen, Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti. Jorgensen, "Yetkililerle ve kuruluşlarla bir araya geleceğiz. Acaba bundan sonra yapılması gerekenler için finansman sağlayabilir miyiz, bu konuları görüşeceğiz" dedi. Jorgensen, daha sonra yeni stadyumdaki Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyon merkezine geçip, yetkililerden bilgi aldı.
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