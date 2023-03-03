Depremde yıkılan binalarla ilgili 218 kişiye tutuklama

DEPREM bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 218 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 869 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 4 kişinin işlemleri sürerken, 152 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 81 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, 31 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca 81 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI

Deprem sonrası bölgede yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 388 vakada 317 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 206'sı tutuklanırken, 37 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan sayısı 29, yakalama kararı için araştırılan sayısı 22, gözaltı 13, ifadeleri alınarak serbest bırakılan sayısı ise 10 olarak kayda geçti.

MUĞLA'DA YAKALANAN MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan (69), Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ADEM ÜLKER