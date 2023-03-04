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Haberler Yaşam Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “İyilik Çarşısı”nı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “İyilik Çarşısı”nı ziyaret etti

4.3.2023

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “İyilik Çarşısı”nı ziyaret etti
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Keçiören İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Keçiören Şubesinin açtığı "İyilik Çarşısı"nı ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çarşıda deprem mağduru vatandaşlarla bir araya geldi. İyilik Çarşısı'nda depremzedelerle sohbet eden Erbaş, hizmet veren personele de teşekkür etti. Erbaş, daha sonra Keçiören'deki Aşağı Eğlence Merkez 4-6 Yaş Kur'an Kursunu da ziyaret ederek, bir süre çocuklarla sohbet etti.
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