İzmir’de öldürülen gencin cinayetiyle 1 kişi daha tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde Yedi Eylül Mahallesi'nde, 15 Ekim 2022 gecesi Hacı Akkoyun (26) isimli bir genç silahla vurularak öldürülmüştü. Alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği iddia edilen olayda şüpheli C.D. (50) olay yerinden kaçarken, oğlu Ş.D. (28) polise giderek cinayeti işlediğini itiraf etmişti. Ş.D. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, aylardır aranan babası C.D. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Şüpheli C.D.'nin, Antalya'da rutin trafik uygulamasında polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. C.D., buradaki ifadesinin ardından da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.