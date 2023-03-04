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Haberler Yaşam Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

Mutfağın vazgeçilmezi olan ve yemeklerin lezzetine lezzet katan salça buzdolabında muhafaza edilir. Ama çabucak bozulmaya yatkın yapısı salçanın kullanım ömrünü kısaltır ve küflenmelere yol açar. Salçanın küflenmemesi için ise çeşitli yöntemler vardır. İşte salçanızın ömrünü uzatacak ve küflenmesini önleyecek yöntemler sizlerle...

04.03.2023, 16:13 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023, 16:16

Salçanın hızlı küflenmesi çok sinir bozucu durumlardan biri oluyor. Peki salçanın küflenmesini önlemek için çeşitli yöntemler olduğunu biliyor musunuz? Gelin öyleyse bu formüllere birlikte bir bakalım.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

ZEYTİNYAĞI EKLEYİN

Salça küflenmesi herkesin başına gelen, sıkça karşılaştığı durumlardan biri oluyor. Peki zeytinyağının küflenmeyi önleme de çok başarılı olduğunu biliyor musunuz?

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

En etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Zeytinyağı kavonozun içine hava girse dahi bu havanın girmesine engel olarak bozulmamasını sağlayacak.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

SALÇA KAVANOZLARININ ÜZERİNE TEREYAĞI KOYUN

Eğer kış ayları için salça stoğu yapıyorsanız ve uzun süre bu salçaları kullanmayacaksınız bu yöntem tam size göre! Kenarda bekleyecek salça kavanozlarının üzerine tereyağı koyarak onları küften koruyabilirsiniz.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? İlk olarak tereyağını eritin sonra tereyağını salçanın üzerine koyun. Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatın. İşte bu yöntem oldukça işinize yarayacak.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

TUZ KULLANIN

Eğer evde salça yapmıyor ve hazır salçaları kullanıyorsanız küflenmesini önlemek için bir miktar tuz kullanabilirsiniz. İlk olarak salçayı açtıktan sonra küçük kavanozlar için yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar içine atın. Böylece salça küflenmesini önleyeceksiniz.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

BUZ KALIPLARINA KOYARAK SAKLAYIN

Salçayı cam kavanozlarda saklamak yerine, küflenmesinin önüne geçmek için buz kalıplarında saklamak oldukça işinize yarayabilir. Buz kalıplarına eşit miktarda dağıtıp buzlukta saklarsanız küflenmesini de engellemiş olacaksınız.

Salçanın küflenmemesi için bunları uygulayın

STREÇ KULLANABİLİRSİNİZ

Salçanın küflenmesinin önüne geçmek için, streç film iyi bir yöntem oluyor. Salçanın üzerini streç ile kaplarsanız küf oluşumunun önüne geçmiş olacaksınız.

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