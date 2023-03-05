Çocuklar DNA eşleşmesi ile verilip takip ediliyor

KAHRAMANMARAŞ Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen depremlerin ardından Ankara'ya getirilen depremzede çocuklar Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri'nde misafir ediliyor. Depremden sonra Ankara'da Çocuk Evleri'ne getirilen depremzede çocuklar, Bakanlık ekipleri tarafından aileleri DNA şartı ile belirlenmek suretiyle koordineli bir şekilde teslim ediliyor.

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ömer Faruk Kaya, burada 0 ila 12 yaş arasındaki çocuklara hizmet verdiklerini söyledi. Kaya, "Eğer DNA testi oluşamıyorsa eşleşme gibi bir durumda vatandaşlık işlerinden Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNiS) sistemi üzerinden akrabalık bağını kat'i bir şekilde tanımlamadan asla bebeklerimizi, çocuklarımızı akrabalarına teslim etmiyoruz. Çocuklarımızı teslim ettiğimiz aşamada ebeveynlerinden veya akrabalarından çocukla birlikte kalabilecekleri ikametgah adresini ve iletişim numaralarını alıyoruz. Daha sonrasında bu çocukları takip ediyoruz" dedi.

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