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Haberler Yaşam Kanseri yendi kitaplarıyla umut oldu

Kanseri yendi kitaplarıyla umut oldu

7.3.2023

Kanseri yendi kitaplarıyla umut oldu

RUTİN kontrolleri sırasında, 3'üncü evre yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen 35 yaşındaki Ceren Atmaca, ameliyatların ve tedavilerin ardından kanseri yendi.

UMUTSUZLUK YOK
ZORLU mücadelesini yazıya döken Atmaca, 2021'de ilk kitabı "Sen Yoksun Ben Varım"ı yayınladı. Lösemili bir çocuğun hikayesini anlattığı "Yaşasın Yaşamak" adlı ikinci kitabı bir ay önce raflarda yerini aldı. Atmaca, "Yaşasın Yaşamak" kitabından elde edilen gelirin bir kısmının Türk Kanser Derneğine bağışlanacağını ifade etti. Kanser hastalarına "umutsuzluğa kapılmayın" mesajını veren Atmaca, "Umut her zaman var. Tabii ki bu dünyadan göçüp gideceğiz ama tevekküle de inanan biri olarak bunu kabul edip bedenimize iyi bakarak,'Ben bu işi çözeceğim' diyerek kanseri yenebiliriz" diye konuştu.

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