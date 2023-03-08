Afetin cesur kadınları

Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "birlikte güçlüyüz" mesajı vermek için Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkımın en çok olduğu Cebrail Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, yaşadıklarını anlattı. Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görevli Şube Müdür Vekili Yasemin Bebek, depremzede olarak bölgede çalışmanın tarif edilemeyen bir acı olduğunu söyledi. Bölgede kendilerine ihtiyaç duyanlar için yaşadıkları acılara rağmen güçlü durduğunu ifade eden Bebek, "Bize halen ihtiyacı olan insanlar var, onların yanında olmak zorundayız" dedi.

Yaklaşık 10 gündür deprem bölgesinde görev yapan Çanakkale İl Vaizi Müzeyyen Kabukçu bölgede ilk etapta defin işlemlerinde görev aldığını, şu anda da lojistik ve manevi destek konusunda görevini sürdürdüğünü dile getirdi.

DSİ'nin ilk kadın formeni Perihan Kaya, depremin ilk saatlerinden beri bölgede.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünde görevli formen Perihan Kaya, enkaz kaldırma işlerini yürütürken kendisini en çok etkileyenin ise molozları kaldırdığında altından çıkan çocuk oyuncakları olduğunu gözyaşlarıyla anlattı. İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünden polis memuru Seda Memiş, "Bir kadın olarak onlarla beraber olmak, onların ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek çok güzel bir his. Dünyadaki tüm kadınlar için çok daha güzel 8 Mart'lar ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Sena Özkan da depremin ilk saatinden itibaren insanların yaralarını sarmak için çadır kurulumundan erzak dağıtımına kadar birçok faaliyette yer aldığını söyledi. 112 Acil Servis ekibinden paramedik Hatica Kübra Çetinkaya ise enkazdan çıkan depremzedeleri hastaneye yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

TAM BİR DAYANIŞMA

Depremde bazı öğrencilerini kaybeden ve kendisi de enkazdan çıkarılan İngilizce öğretmeni Gamze Toktay da gönüllü olarak çocukların yaralarını sarıyor. Genç Kızılay Düzce Şube Başkan Yardımcısı Tuba Keser ise depremzedelerin yaşadıkları acıya yabancı olmadığını dile getirdi. Hatay Yayladağ Kışlak Orman İşletme Şefi Aysel Belice ise depremde can kayıplarının yaşanmasının çok acı olduğunu belirterek, bu süreçte yardımlaşmanın, dayanışmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

ARTIK AYNI PELİN OLMAM İMKANSIZ

İZMİRLİ itfaiyeci Pelin Parlak, depremin ardından Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katıdı. Parlak, "Oradaki insanların neler yaşadıklarına tanık olduğunuzda, normal hayat akışı içerisinde bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz. Ben artık aynı Pelin değilim. Enkazın altından hep birlikte kalkacağız" dedi.