İmkansızlıklara rağmen kadınlar yarınları kuruyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "İmkânsızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşı, kadın gücüdür. Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkânsızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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