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Haberler Yaşam Diyanet duyurdu: Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

Diyanet duyurdu: Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebilecekleri belirtildi.

AA

24.03.2023, 15:57

Diyanet duyurdu: Depremzede hacı adayları haklarını 2024 yılına erteleyebilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac için kesin kayıt hakkı elde eden 11 ildeki depremzede hacı adaylarının arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı haccı için düzenlenen kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde etmiş vatandaşlarımızdan deprem bölgesindeki 11 ilimizde ikamet eden hacı adaylarımız, arzu ettikleri takdirde kesin kayıt haklarını 2024 yılına erteleyebileceklerdir." bilgisini paylaştı.

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