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Haberler Yaşam Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar aynı zamanda teravih namazını da kılmak istiyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler teravih namazı nasıl kılınır sorusu yanıt aramaya başladı. Peki teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır? Hangi dualar okunur? İşte tüm soruların yanıtı...

24.03.2023, 12:23 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 12:24

Teravih Ramazan ayına özel kılınan bir namaz. Teravih'in nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ise merak konusu. İşte Ramazan ayının incisi olan özel namaz hakkında bilgiler...

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

Teravih namazı vakit namazlarından daha uzun. 4,8 ve 20 rekat şekillerinde kılınabilir.

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

Ezan okunduktan sonra sırayla:

- 4 rekât yatsının ilk sünneti

- 4 rekât yatsının farzı

- 2 rekât yatsının son sünneti

- 20 rekât teravih

- 3 rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.

İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

TERAVİH NAMAZININ 1. REKATI:

Öncelikle imam ve cemaat sessizce Sübhaneke duası okur.

Daha sonra imam sessizce Euzu Besmele çekip sesli olarak Fatiha Suresi'ni okur.

Ardından Kur'an'dan bir sure ya da Zammı Sure okur. Cemaat bu esnada imamı dinler.

Son olarak rüku ve secdede bulunan cemaat sessizce tesbih okur.

Rükuda 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel aliyyil Âlâ okunur.

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

TERAVİH NAMAZININ 2. REKATI:

2. rekatta imam Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

Sonrasında rüku ve secde yapıldıktan sonra tahiyyata oturulur.

Bu aşamada Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena duaları okunur ve selam verilir.

TERAVİH NAMAZININ 3. REKATI:

3. rekatta cemaat ve imam birlikte Sübhaneke okur.

Daha sonra imam Euzu besmele, Fatiha ve Zammı sure okuduktan sonra dördüncü rekata kalkılır.

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

TERAVİH NAMAZININ 4. REKATI:

4. rekatta imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı Sure okumayı tamamlar. Cemaat onu dinler.

Rüku ve secde yapılır ve oturulur.

Bu esnada cemaat ile imam Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena okuduktan sonra selam verir.

Bu rekatlar tamamlandıktan sonra rekat sayısı istenilen şekilde arttırılır.

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