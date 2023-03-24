Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih kaç rekat kılınır?

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.