İsrail’in zulmü bitmiyor! Mescid-i Aksa’da Cuma namazı yasaklandı

İsrail güçlerinin, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişlerini engellediği belirtildi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişte kurulan kontrol noktalarına takviye birlikler gönderdiğini ve kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin geçişine izin vermediğini aktardı.

KONTROL NOKTALARINDA İZDİHAM

Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalandiya kontrol noktasında Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu. Filistinli Abdulaziz el-Esad (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalandiya kontrol noktasından birçok kez Kudüs'e geçmeye çalıştığını, askerlerin her seferinde kimlik kontrolünün ardından "güvenlik önlemi" gerekçesiyle geçişine izin vermediğini söyledi.

"BU İBADETİN YASAKLANMASIDIR"

İsrail'in ibadet için Doğu Kudüs'e girişte getirdiği yaş sınırı şartını karşılayan 60 yaşındaki Esad, "İsrail kolaylık sağladığını iddia ediyor ama bu bir yalan. Burada olan şey hareketin kısıtlanması ve ibadetin yasaklanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin çoğunun "güvenlik" gerekçesiyle geri çevrildiğini hatırlatan Esad, "Bu da bizim işgal altında olmamızın gerçeğidir." diye konuştu.





MESCİD-İ AKSA İÇİN YAŞ SINIRI

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği açıklanmıştı. 45 ile 55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı koşulmuştu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyurulmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret için özel izne ihtiyaç duyuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.