Turkuvaz Medya’dan deprem bölgesine iftar çadırı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte deprem bölgelerinde bulunan çeşitli noktalarda depremzede ailelerin sahur ve iftarlarını yapabilmeleri için çadırlar kuruldu. Turkuvaz Medya'ya ait iftar çadırı da depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki Millet Bahçesi içerisindeki çadır kentte hizmet veriyor.

"DEVLET VE MİLLET OLARAK BU ZOR GÜNLERİ GEÇİRECEĞİZ"

Evi ağır hasarlı olduğu için çadır kentte kalan Ertuğrul Koyuncu (29), "Yarının ne getireceği belli olmuyor. Saniyeler, dakikalar veya saatler içerisinde sevdiklerinizi kaybedebiliyorsunuz. Bizler bunu yaşadık, bir sabah uyandık ve sevdiklerimiz yoktu. Ramazan ayı geldi, hoş geldi. İnşallah tez zamanda devlet ve millet olarak bu zor günleri geçireceğiz. Temennim milletin bir an önce kendini toparlayabilmesi" dedi.

"DÜNYANIN OLUŞU BÖYLE DEĞİL Mİ? BİR TARAFIMIZ AĞLAR, BİR TARAFIMIZ GÜLER"

Ramazan ayının bu yıl buruk geldiğini aktaran Halil Bekar (44), "Ramazan biraz buruk geldi ama hoş geldi. Dünyanın oluşu böyle değil mi? Bir tarafımız ağlar, bir tarafımız güler. Depremler yaşandı, çok şükür şimdi Ramazan'a kavuştuk. Rabbim bir daha böyle bir afeti göstermesin. Buruk bir iftar geçirdik, geçiriyoruz. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, onlar sayesinde çadırda da olsa iftarımızı açıyoruz. Ramazan'ın sevincini yaşamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"BURAYI UNUTMASINLAR, BU AFET TÜRKİYE'NİN BAŞKA NOKTASINDA DA MEYDANA GELEBİLİRDİ"

Büyük bir felaketi atlattıklarını ve Ramazan'a kavuştuklarını belirten Gökhan Bilgili (37), "Büyük bir felaketi atlattık, çok şükür Ramazan'a kavuştuk. Bu Ramazan bizim için biraz daha farklı geçiyor.

Bir önceki yıl evimizdeydik, şu anda çadırdayız. Biz 6 Şubat'ta depremi yaşadığımız da duygularımız kayboldu. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Buradaki insanları unutmasınlar. Bu afet Türkiye'nin başka noktasında da meydana gelebilirdi. Bunları unutmasınlar yeter " ifadelerini kullandı.