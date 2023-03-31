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Haberler Yaşam Aldatmak'ta restler çekildi

Aldatmak'ta restler çekildi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi dördüncü bölümüyle yine çok beğenildi.

31.03.2023, 10:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023, 10:37

Güzide'nin son anda gelip Ozan'ı engellemesiyle Tarık ölümden döndü. Canlı yayın yapan Tarık, iki çocuğunu mirasından men ettiğini duyurdu.

Aldatmak’ta restler çekildi

Bu haberle yeniden umutlanan Yeşim, Tarık'ın tüm mal varlığının Öykü'ye kalacağını düşünerek yeni bir plan yaptı.

Aldatmak’ta restler çekildi

Tarık'a karşı artık sabrı taşan Güzide, ona karşı olan mücadelesinde başka bir yol çizmeye başladı. Tarık'ın yaptığı kirli işleri ortaya çıkararak onu hapse atmak için harekete geçen Güzide, bu savaşta Elmas'ın önerisiyle Oltan'la işbirliği yapmak zorunda kaldı.

Aldatmak’ta restler çekildi

Zeliş'in sorularıyla köşeye sıkışan Yeşim kocasıyla yaşadıklarını anlattı. Zeliş, Yeşim'in başına gelenleri Ozan'la paylaşınca Ozan, sevdiği kadının ailesi hakkındaki gerçeği öğrenip büyük şok yaşadı.

Aldatmak’ta restler çekildi

Oltan ve Elmas, Tarık'ın uluslararası sanat eseri kaçakçılığı yaptığını ortaya çıkarıp suçüstü yakalanması için harekete geçti. Ancak Ümit'in içeriden bilgi sızdırmasıyla Tarık bu durumdan kurtuldu.

Aldatmak’ta restler çekildi

Tolga, isimsiz bir zarfla kendisine gönderilen görüntüleri vakit kaybetmeden Güzide ile paylaştı. Görüntülerde Ozan'ın katil olmadığı ve her şeyin Oltan'ın planı olduğu ortaya çıktı.

Aldatmak’ta restler çekildi

Diğer yanda Yeşim ise Tarık'ın Öykü'ye bıraktığı mirası vakit kaybetmeden ele geçirmek için Tarık'a ilaç vererek onu öldürmeye çalıştı.

Aldatmak’ta restler çekildi

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