Aldatmak’ta restler çekildi

Tarık'a karşı artık sabrı taşan Güzide, ona karşı olan mücadelesinde başka bir yol çizmeye başladı. Tarık'ın yaptığı kirli işleri ortaya çıkararak onu hapse atmak için harekete geçen Güzide, bu savaşta Elmas'ın önerisiyle Oltan'la işbirliği yapmak zorunda kaldı.