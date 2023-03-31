Evde ofiste kesintisiz kablosuz internet geldi

Evlerdeki WiFi sorunlarını kesin olarak çözen Deco Mesh ailesine yeni bir üye daha ekleniyor. Üstelik bu yeni üye WiFi 6E teknolojisine sahip ve üç bantlı, güçlü bir model. Deco XE75 model adlı ürünü TP-Link, Nisan ayı sonunda Türkiye'de satışa sunacak. Şu anda satışta olan en yeni WiFi teknolojisi olan WiFi 6E, üç bantlı kablosuz ağ oluşturuyor. Yeni 6 GHz bandı, çok yüksek kablosuz hız ve hiç olmadığı kadar düşük gecikme hızı sunuyor. Bu sayede WiFi kapasitesi ciddi oranda yükseliyor. 6 GHz bandı ve yeni eklenen 160 MHz kanalları sayesinde yıldırım hızında WiFi bağlantısı sağlanıyor, kablosuz ağda trafik önleniyor ve temiz bir bağlantı elde ediliyor. Türk Telekom Fiber altyapı götürdüğü ev ve ofislerin sayısı artıyor. Üstelik Türk Telekom yatırımları sadece büyük şehirlerde kalmadı. Türkiye'de üç birimli paketi satışa sunulacak olan Deco XE75, WiFi 6E teknolojisiyle Mesh teknolojisini birleştirerek, çok daha geniş bir alanda, çok hızlı ve kesintisiz bir WiFi ağı oluşturuyor. Normal şartlar altında üç birim ile ortalama olarak 670 m2'ye kadar erişim ve 200 cihaza kadar bağlantı desteği sunan Deco XE75, 6E desteğine sahip olmayan cihazların da WiFi performansını artırıyor.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Ayrıca yapay zeka destekli yeni Deco Mesh teknolojisi sayesinde her odada en iyi bağlantı kalitesi elde ediliyor. Ağdaki bağlantılar için özel algoritmalar kullanan yapay zeka teknolojisi, her cihaz için mümkün olan en güçlü sinyal ile bağlantı sağlıyor. Aynı ağ adı ve şifre ile kesintisiz ve güçlü bir WiFi bağlantısı oluştuğundan, evde hareket halindeyken de bağlı kalınıyor. Deco XE75, kablolu bağlantıda da Gigabit hızlar sunan bir ürün. Her birimde üç adet Gigabit Ethernet girişi yer alıyor ve bu girişler WAN/LAN bağlantıyı otomatik algılıyor. Bu sayede hem kablolu hem kablosuz bağlantıda yüksek hızlara sahip bir ev ağı oluşturuluyor. Ev ağının güçlü olması kadar güvenli olması da çok önemli. TP-Link mühendisleri Deco XE75'i tasarlarken güvenliği de en üst seviyede tutmuşlar. TP-Link HomeShiled güvenlik paketi sayesinde ağın güvenliği son teknolojik özelliklerle sağlanıyor. IoT (nesnelerin interneti) koruması da sağlayan HomeShield, denetimin yanı sıra kapsamlı raporlar ile ağı daha iyi tanıma olanağı sunuyor. Güçlü ebeveyn denetimleri sayesinde aile üyelerinin online güvenliği sağlanıyor. Yaşa göre kullanıcı profili, içerik filtrelemesi, uyku zamanı gibi özelliklere sahip olan ebeveyn denetimi ile uygunsuz içerikler engelleniyor.



TİMUR SIRT

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