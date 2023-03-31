  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Suriye’den yurda girmeye çalışan PKK’lı yakalandı

Suriye’den yurda girmeye çalışan PKK’lı yakalandı

31.3.2023

Gazete

Suriye’den yurda girmeye çalışan PKK’lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yurda girmeye çalışan 1 PKK/PYD/YPG mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

19 DEAS'LI GÖZALTINDA
ANKARA'DA DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı. Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. "Yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA