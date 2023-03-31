Suriye’den yurda girmeye çalışan PKK’lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yurda girmeye çalışan 1 PKK/PYD/YPG mensubunun yakalandığını açıkladı. Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

19 DEAS'LI GÖZALTINDA

ANKARA'DA DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı. Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. "Yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.