Video içerik üreticisi için her detay hazır

Pek çok video içerik üreticisi için Video Blog yani Vlog hazırlamak hayatın parçası haline geldi. Akıllı telefon kameraları son derece yüksek görüntüleme teknolojisine sahip olsa da vlog için özel üretilen kameraların esnekliğine sahip değil. Sony, üst düzey içerik oluşturma deneyimi için yüksek performanslı 35 mm full frame görüntü sensörüne sahip değiştirilebilir lensli yeni vlog kamerası ZV-1E'yi duyurdu.



DAHA FAZLA İŞLEMCİ GÜCÜ

Sony'nin Vlog kamera serisinin en üstünde yer alan bu kamera; Sony E mount sistemi, gelişmiş teknolojisi, zengin tonlama performansı, düşük gürültü ve yüksek hassasiyetli sinematik görüntüleri ile öne çıkıyor. Dünyanın en kompakt ve en hafif gövdesiyle olağanüstü hareket kabiliyeti sunarken, en incelikli çalışmalarda vlogger'lar için maksimum özgürlükte yaratıcı ve çok yönlülük sağlıyor. ZV-1E, yüksek hassasiyet, düşük gürültü ve muhteşem bokeh sağlayan yaklaşık 12,1 etkin megapiksel ile 35 mm full frame arkadan aydınlatmalı CMOS Exmor R sensörüne sahip özel bir vlog kamerası olarak öne çıkıyor.



120P'DE 4K ÇEKİM YAPIYOR

Önceki türlere göre 8 kata kadar daha fazla işlem gücü ile BIONZ XR görüntü işleme motoru, yüksek hassasiyetli performansı, tonlama işlemeyi, renk reprodüksiyonunu, düşük gürültülü performansı ve daha fazlasını önemli ölçüde güçlendiriyor. Görüntü sensörü tarafından üretilen yüksek hacimli veriler, 120p'de 4K çekim yapılırken dahi gerçek zamanlı olarak işlenebiliyor. BIONZ XR işlemci, geliştirilmiş AF hızına ve hassasiyetine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.



TİMUR SIRT

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