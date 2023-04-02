Eşini öldüren ağabeyinden şikayetçi olmadı

Zonguldak'ta kardeşler arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışırken tüfekle vurulan Derya Tunçdemir davasında tahliye kararı çıktı. Olayda, Engin (40) ve Ersin Tunçdemir (43) kardeşler arasında babalarının evi terk etmesi nedeniyle tartışma çıkmış, Ersin Tunçdemir elinde av tüfeği ile kardeşinin gelmesini beklemişti.

"ONA ASLA KIYAMAZDI"

Odaya giren Derya Tunçdemir (42) engel olmaya çalışırken yaralanmıştı. Hastaneye götürülen Tunçdemir, hayatını kaybederken tutuklanan Ersin Tunçdemir hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan dava açılmıştı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendini savunan Ersin Tunçdemir, şunları söyledi: Rahmetli yengem tüfeğe uzandı, ellerimi silahtan kurtarmaya çalışıyordu. Tüfeği çekiştirince namlu ona, dipçik bana doğru kaldı. Elimden tüfeği almıştı. Bu esnada tüfeği çekiştirmeye başlamıştım. Nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde, bir anda ateş aldı. Eşi öldürülen Engin Tunçdemir "Ağabeyimden şikayetçi değilim. Tüfeği alsa beni vururdu. Eşimi vurmazdı. Derya'ya kıyamazdı" dedi. Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.