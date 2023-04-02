Sirius Yapı sektöre öncülük ediyor

Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, 6 Şubat depreminin ülkemiz için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirterek, bundan sonraki süreçte önceliğin sağlam binalar inşa etmek olduğunu söyledi. Ülke olarak 6 Şubat depreminden büyük dersler alınması gerektiğine dikkat çeken Öncü, İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle şirket olarak önemli kararlar aldıklarını ve "Binalarımızı nasıl daha sağlam yaparız?" sorusunu gündeme getirdiklerini dile getirdi.

Çiğli Yakakent'teki Sirius Florida projesinin yapımına devam ettiklerini belirten Barış Öncü, "Şu anda hükümet ve yerel yönetimler yapı denetim sistemiyle ilgili plan ve revizyonlar yapıyorlar. Herhangi bir yönetmelik değişikliği olmamasına rağmen binalarımızı yeni tedbirler alarak nasıl daha da sağlam yaparız diye düşündük. Bugüne dek binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Depremler konusunda başarılı sınavlar vermemize ve ruhsatı onaylanmış olmasına rağmen projemizi geri çekerek yeni bir planlama yapmaya karar verdik" diye konuştu.

YENİ BİR SÜRECE GİRDİK

Firma olarak yeni bir öz değerlendirme süreci başlattıklarını ifade eden Barış Öncü, "İnşaat mühendisimiz, mimarımız, makine ve elektrik mühendislerimiz, jeoloji ve jeofizik mühendislerimizle bir araya geldik. Zemin etüdümüz yeniden çıkarıldı. Zeminin taşıma kuvveti metrekareye 42 ton olarak ölçüldü. Sirius Florida sağlam kaya zemin üstünde yer alıyor. Herhangi bir zemin iyileştirme çalışmasına da gerek yok. Buna rağmen mevcut statik inşaat değerlerimizi yüzde 20 daha kötü kabul ederek yeni bir planlama yaptık. Betonun en az C25 olması gerekirken betonu C40 yaptık. İmar yönetmeliğinde önem katsayısı 1 alınmasına rağmen; biz katsayıyı 1,2 olarak aldık. Daha fazla yük taşıyabilecek ve sağlam binalar yapıyoruz. Çünkü biz maliyeti bir kenara bırakarak insanların ölmeyeceği binalar yapmak istiyoruz. Projemizden daire almak isteyenlere sağlam evler sunmak istiyoruz. Bu saatten sonraki amacımız insanların burnu bile kanamadan yaşayabilecekleri evler yapmak. Bunun için asıl işimiz olan inşaatta yeni bir sürece girdik. Gerekirse ankastreyi, klimayı vermeyeceğiz. Evin içine sonradan her türlü eşya alınır. Ama bir insan hayatı gitti mi geri gelmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

KENDİ İÇ DENETİM VE KONTROL SİSTEMİMİZİ KURDUK

İŞ yaşamının yanı sıra; sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptığını ve bundan sonra yapı sektöründe bir farkındalık oluşması gerektiğini vurgulayan Öncü, şu bilgileri verdi: "STK'larda sektörün sorunlarını üst mevkilere taşımak için çalışıyorum. Sektöre öncülük edip sadece yönetmeliklerle değil kendi insiyatifimizle de daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunun için firma olarak harekete geçtik. Kimsenin insan yaşamıyla oynamaya hakkı yok. Şu anki yönetmelik sağlam konutlar yapmak için yeterli; fakat denetim de çok önemli. Sirius Yapı olarak kendi iç denetim ve kontrol sistemimizi kurduk. Şirketimizde proje müdürü onun altında, kaba yapı şefi inşaat mühendisi, ince yapı şefi mimar, mekanik şefi makine mühendisi, elektrik şefi elektrik mühendisi ve A sınıfı iş güvenlik uzmanı tam zamanlı çalışıyor. Tüm bu ekipler konulan her tuğlanın ve atılan her adımın takipçisi olacak. Yapı denetim standartlarını imar kanununa, yönetmeliğe uygun şekilde yapmakla birlikte standartlarımız daha da yükselecek. Daha kaliteli sağlam ve insan hayatına saygılı projeler yapmayı sürdüreceğiz"