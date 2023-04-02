Yatay mimariye sahip projelere yoğun talep

NİTELİKLİ ve yatay mimariye sahip projelerin talep gördüğünü belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, yapımını sürdürdükleri TanUrla'nın bölgede yeni bir çekim merkezi olacağını söyledi. 2023 yılında konut sektörünün hızlanmasını beklediklerini dile getiren Münir Tanyer, "Nitelikli ve kaliteli konutlara olan talep arttı. Hem salgın hem de depremler nedeniyle konut tercihi müstakil ve bahçeli evlere yani yatay mimariye doğru bir eğilim gösterdi.

TanUrla modern bir köy projesi olduğu için bu talebe cevap veriyor. Konut sektöründe girdi ve işçilik maliyetleri artınca fiyatlar da olumsuz etkilendi. Bankaların da konut kredisi konusunda isteksiz davranması talebin azalmasına neden oldu. Bunlara rağmen bizim projemize olan talep gayet iyi seviyede. Satışlarımız da planlanan şekilde devam ediyor. Çünkü projemiz hem doğal yaşam, hem de bir köy projesi o nedenle talep giderek yükseliyor" dedi.

SATIŞLAR ARTACAK

TANURLA'NIN hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan talep gördüğü bilgisini veren Münir Tanyer, "Özellikle yurtdışında yaşayan Türkler de projemize ilgi gösteriyor. 2023 yılında yurt dışından gelen talebin daha da artacağını düşünüyorum. Yurtdışı yatırımcıları bitmiş konutları tercih ediyor. 2023 yılında TanUrla'da konutların yüzde 70'e yakını da inşaatı bitmiş olacak. Örnek dairemizin de tamamlanmasıyla birlikte satışlar daha da hızlanacak. İzmir zaten Türkiye'nin parlayan yıldızı. İzmir yaşam biçimi, iklimi, ulaşım kolaylığı ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle nitelikli göç alıyor. TanUrla, konumu, bir doğa projesi olması, çevreci yapısı, mimarisi ve sosyal donatılarıyla özel bir proje. Bu bölgenin değerini artıracak her türlü detayı bir arada sunacağız" bilgisini verdi. Tanyer, TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçirdiklerini belirterek, proje içerisinde güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurulacağını kaydetti. TanUrla'nın sunduğu imkanlarla bölgeye değer katacağını da vurgulayan Tanyer, "Doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, projemizde önemi giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak" ifadelerini kullandı.