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Haberler Yaşam Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Antibakteriyel özelliğiyle bilinen ve hemen hemen her alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz sirke, temas ettiği yeri temizliyor, kan basıncını düşürüp, kalp damar hastalıklarının riskini de azaltıyor. Peki sirke nerelerde kullanılıyor?

03.04.2023, 17:17 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 17:18

Ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Cam eşyalarınızı parlatmak için durulama suyuna sirke ekleyebilirsiniz. Ayrıca sirke fincanlardan çay, kahve lekelerini çıkarır.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Yatmadan önce bir bardak ılık suya, bir çorba kaşığı doğal sirke ve bal ekleyip için. Bu karışım uykunuzun rahat geçmesini sağlayacaktır.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Eğer yemek yaparken yemeği yaktıysanız ya da evinizde sigara içiliyorsa, kokunun en yoğun olduğu alana sirkeyle doldurduğunuz bir kase koyarak duman kokusunu giderebilirsiniz.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Sevdiğiniz gömleğiniz, üstlüğünüz ya da herhangi bir kıyafetiniz küflendiğinde onu çıkaramayacğınızı düşünüp atmayın! Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurabilirsiniz.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

30 gr. kadar doğal sirkeyi üzerine su ekleyip banyodan çıkmadan önce saçınıza dökün. Bu sudan sonra tekrar durulanmayın.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Mobilyalarda kalan beyaz bardak izlerini temizlemek için sirkeli su kullanın. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Sirke, kabızlık ve reflü gibi problemlere sebep olan genel sindirim bozukluklarını giderir. Bunun yanı sıra sirke mantar ve bakteri önleme özelliği ile gıda zehirlenmelerini de engelleyebilir. Sirke ayrıca mide yanmasına da iyi gelir.

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