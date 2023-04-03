Sirkenin kesinlikle bilmek isteyeceğiniz kullanım alanları

Ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır.
Ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır.
Cam eşyalarınızı parlatmak için durulama suyuna sirke ekleyebilirsiniz. Ayrıca sirke fincanlardan çay, kahve lekelerini çıkarır.
Yatmadan önce bir bardak ılık suya, bir çorba kaşığı doğal sirke ve bal ekleyip için. Bu karışım uykunuzun rahat geçmesini sağlayacaktır.
Eğer yemek yaparken yemeği yaktıysanız ya da evinizde sigara içiliyorsa, kokunun en yoğun olduğu alana sirkeyle doldurduğunuz bir kase koyarak duman kokusunu giderebilirsiniz.
Sevdiğiniz gömleğiniz, üstlüğünüz ya da herhangi bir kıyafetiniz küflendiğinde onu çıkaramayacğınızı düşünüp atmayın! Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurabilirsiniz.
30 gr. kadar doğal sirkeyi üzerine su ekleyip banyodan çıkmadan önce saçınıza dökün. Bu sudan sonra tekrar durulanmayın.
Mobilyalarda kalan beyaz bardak izlerini temizlemek için sirkeli su kullanın. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.
Sirke, kabızlık ve reflü gibi problemlere sebep olan genel sindirim bozukluklarını giderir. Bunun yanı sıra sirke mantar ve bakteri önleme özelliği ile gıda zehirlenmelerini de engelleyebilir. Sirke ayrıca mide yanmasına da iyi gelir.