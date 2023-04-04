Stüdyodaki herkesi kendisine hayran bıraktı! Muhammed Ege, Nihat Hatipoğlu’na bakın ne sordu...

Eksiklerini tamamlarsın. Belli ki hepimiz Muhammed'den öğreneceğiz bu işi. Annesine "Evlattan öğrenmek bir şereftir, çok şanslısınız"; Muhammed Ege'ye ise "Bana soru sordun, bildiklerini paylaştın ve beni şereflendirdin" diyerek teşekkür etti.