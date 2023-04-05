Bakan kurum paylaştı yeni evler böyle olacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım süreci aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesine yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık" dedi ve projenin fotoğraflarını paylaştı.

5 FARKLI TİPTE YAPI

Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade etti. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.

KÖY KONAĞI DA OLACAK

Bakanlık açıklamasında, köy evleri planlama sürecinin sosyal donatılarıyla birlikte yapıldığı belirtilirken tüm köylerde oyun grubu, 100 hanenin üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlandığını duyurdu.