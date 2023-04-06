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Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi yine bu yıl da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nihat Hatipoğlu, dün akşam yayınlanan İftar programında öğrencilerle biraraya geldi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

06.04.2023, 13:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 13:25

Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine gençlerle dolup taştı. Dün akşamki konukları Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriydi.

Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Öğrenciler merak ettikleri soruları Hatipoğlu'na yöneltti. Hatipoğlu tüm öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.

Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Stüdyodaki öğrencilerden birisi "Annemizin hakkını nasıl öderiz?" diyerek ilk soruyu sordu. Hatipoğlu "Anne hakkı ödemek hakikaten çok zordur. Çünkü anneler birer rahmet vesilesidir. Sevgi vesilesidir. Peygamberimiz diyor ki, 'Bir insan annesinin babasının esir düştüğünü görse, onları satın alsa sonra azat etse yine de onların hakkını ödeyemez.'

Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Annelerimizin dediklerini yapacağız, kırmayacağız. Dualarını alırsak, onlar da bizden razı olursa inan hayat bizler için çok daha iyi olur. Gençler annenizin duasını mutlaka alın, her sabah evden çıkarken her aksam uyurken. Anne duasını alan kişinin sırtı yere gelmez." diyerek gençlere öğüt de verdi.

Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Bir diğer soru ise "Ergenlikte çevrenin etkisiyle dinden çıkarsak ve ölürsek kafir mi oluruz?" idi. Hatipoğlu "Çevre baskısı maalesef insanı inançsız yapabiliyor. Bu konularda çevrenizden etkilenmeyin, Rabbinizden etkilenenin. Sizin bir ilahınız var, sizi seven bir Allah'ınız var. Her şeyi kontrol eden, siz istemeden veren. Onun için çevreyi değil, Allah'ı peygamberleri, iyi insanları dinleyin. Anne-babanızı onların tecrübelerini… Ama diyelim ki bir yanlışa kapıldınız. Allah'ı inkar ettiniz. Peygamber'e kötü sözler söylediniz.

Öğrenciler sorularını sordu Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Sonra yanlışınızın farkına vardınız. Bu iş bana yakışmıyor dediniz. Tövbe ettiniz ve yeniden Müslüman oldunuz. Bazı alimlere göre bu durumda bir kaybınız olacaktır. O da şudur ki, Müslümanlıktan çıktığınız döneme kadar olan tüm ibadetleriniz yok hükmünde sayılır. Siz inançlı insanlarsınız, bu anlayışlardan uzak yaşamaya çalışın." yanıtını vererek gençlere öğüt vermeyi de ihmal etmedi.

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