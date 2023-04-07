Heyelan kazasında 4 öğretmen can verdi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Heyelan nedeniyle kayalar yola devrildi. Kayalardan biri otomobilin üzerine düştü. Yoldan geçen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

İLÇEYE DÖNÜYORLARDI

Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. İnceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.