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Haberler Yaşam Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla güldürdü

Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu'na sorduğu soruyla güldürdü

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan İftar programına, izleyicilerden 9 yaşındaki Muhammed'in sorusu damga vurdu. O soru hem Nihat Hatipoğlu'nu hem de stüdyodakileri güldürdü.

07.04.2023, 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023, 15:42

Dün akşam yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı.

Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla güldürdü

HEM SORUSUYLA HEM DE YANITLARIYLA HATİPOĞLU'NU GÜLDÜREN MUHAMMED YUSUF

Stüdyodaki 9 yaşındaki Muhammed "Ben büyüyünce küpe takmak istiyorum günah mı?" diyerek ilk soruyu sordu. Hatipoğlu "Büyüyünce tek isteğin küpe takmak mı? Doktor olmayı, mühendis olmayı istemiyor musun?" diyerek yanıt verdi.

MİNİK MUHAMMED'İN NİHAT HATİPOĞLU'NA SORDUĞU SORUYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla güldürdü

Muhammed ise 'Yok hocam ya, istemiyorum' diyerek verdiği yanıtla hem şaşırttı, hem de herkesi güldürdü. Daha sonra Muhammed 'Polis olurum deyince Hatipoğlu, ama polislerin küpe takması yasak bu durumda ne yapacaksın?' dedi. Muhammed ise "ben böyleyim hocam ya, küpe takma isteğimden vazgeçemem diyerek herkesi güldürdü." Hatipoğlu, Muhammed'i vazgeçiremeyeceğini anlayarak ona şu teklifte bulundu, '20 yıl sonra yeniden görüşelim, eğer ben de hala yaşıyor olursam bu soruyu bana yeniden sor' dedi.

Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla güldürdü

Muhammed'in zayıflığını fark eden Hatipoğlu, 'Sen yemek yemeyi sevmiyor musun? Yoksa tüm yemeklerini abin mi yiyor? dedi, Muhammed ise, yemek yemeyi pek sevmiyorum. Tabağımı bitiremiyorum hep tokum yanıtını verdi.

Minik Muhammed Nihat Hatipoğlu’na sorduğu soruyla güldürdü

Daha sonra stüdyoda Muhammed'in annesini bulan Hatipoğlu "Muhammet çok zayıf, aksamları ona bolca pekmez yedir, uyumadan önce de mutlaka süt içsin. 20 yıl sonra yeniden gördüğümde Muhammed daha kilolu olsun istiyorum' diyerek öğüt vermeyi de ihmal etmedi.

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