Tek dev ekranda çok pencere aç

İKİ ayrı monitöre sahip olmak yerine, Philips 45B1U6900CH modelinin 44.5 inç ekranı ve 32:9 SuperWide oranı, profesyonellerin çoklu pencereleri kolayca açarak içeriği görüntülemek için ekstra geniş bir bakış açısına sahip olmalarını sağlıyor. Aynı anda çok sayıda pencere açmak mı sürekli ikinci monitör taşımak mı? Böyle bir anket düzenlesek sanırım açık ara dev ekranlı tek monitör kazanırdı. Philips 45B1U6900CH modelinin 44.5 inç ekranı monitörün kavisli VA paneli, keskin, yüksek kontrastlı görüntüler ve genel olarak daha sürükleyici bir deneyim için geniş, 178/178 derecelik görüntüleme açılarına sahip.

AÇILIR KAMERA

BÜYÜK ekranının yanı sıra, optimal verimlilik için bir başka kilit özellik de Philips 45B1U6900CH modelinin açılır kapanır 5MP web kamerası. Daha iyi bir görüntü deneyimi için optimize edilmiş olan bu monitör, yüksek kalitede toplantı görüşmeleri için gürültü gideren bir mikrofon ve dahili bir 5MP web kamerası ile donatıldı. Daha iyi bir deneyime ek olarak, açılır kapanır 5MP web kamerası Windows Hello ile bireysel verimliliğe de katkıda bulunuyor; yüz tanıma için bu gelişmiş sensörler her kullanıcının, saniyeler içinde Windows hesabına giriş yapmasını sağlıyor.

ÇALIŞMA alanınızı daha iyi bir duruma getirmek için önemli olan bir başka özellik ise RJ45'e sahip USB-C dok istasyonu. Bu sistem ile, profesyoneller RJ45 ile ağa bağlanabilirler, bağlı cihazlarına güç teminini kurabilirler, yüksek çözünürlüklü görüntü çıkışını deneyimleyebilirler ve yüksek hızlı veri iletimi için harici bir cihaz bağlayabilirler. USB-C dok istasyonuna ek olarak, Philips 45B1U6900CH modelinin profesyonellerin günlük görevlerini tamamlamalarına yardımcı olabilecek pek çok başka özellik de bulunuyor. İşte bunlardan sadece bazıları: Ekranda VESA sertifikalı, yüksek kaliteli renkler için Display HDR 400, derli toplu kullanım için bir kulaklık askısı ve aynı monitör üzerinden ikili bir kişisel bilgisayar kurulumunu kontrol etmek için MultiClient Entegre KVM. Ayrıca monitörün, TUV Rheinland Eyesafe RPF 50 sertifikası da ekranda her zaman yer alan mavi ışık filtresi sayesinde mavi ışık kaynaklı göz yorulmasına karşı da koruma sağlıyor. İş akışı verimliliğini artırmayı amaçlayan profesyonellere yönelik olarak, Philips 45B1U6900CH monitörü bu gereksinimleri karşılamak için ideal.