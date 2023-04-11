Emine Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle buluştu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Darülaceze'de düzenlenen iftar programına katıldı. Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, hal hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti. Emine Erdoğan, Darülaceze sakinlerinden 73 yaşındaki Mücella Kese ile de yakından ilgilendi. Kese, 19 aydır kaldığı Darülacezede, sıfır atık konusunda yaptığı çalışmaları Emine Erdoğan'a aktardı. Ailesinin kendisini çocukluğundan beri sıfır atık konusunda bilinçli yetiştirdiğini anlatan Kese, kendi girişimleriyle Darülaceze'ye plastik ve karton atıklarının toplanması için bir depo yapıldığını kaydetti.

Darülaceze Başkanlığı'ndaki çocuk yuvasını da ziyaret eden Emine Erdoğan, deprem bölgesinden getirilen 2 depremzede bebekle de yakından ilgilendi

EMİNE Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Darülaceze'de aralarında depremzede bebeklerimizin de olduğu çocuk yuvasını ziyaret ettim. Sağlık durumlarının her gün daha da iyiye gittiğini öğrenmekten memnuniyet duydum. Devlet korumasındaki tüm yavrularımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Çocuklarımızı sarmalayan güvenli ve şefkatli kollara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, evlatlarımızın etrafına örülen yıkılmaz sevgi duvarı, onlara daima kalkan olacaktır" ifadelerini kullandı.