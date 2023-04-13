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Haberler Yaşam Aldatmak'ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Aldatmak'ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu'nun bulunduğu Aldatmak'ın 26. bölümününde neler olacak? İşte yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak'ın 26. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

13.04.2023, 11:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023, 11:44

Aldatmak bu akşam yeni bölümüyle Atv'de!

ALDATMAK'IN 26. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzide, Tarık'ı öldürmeye teşebbüs ile suçlandığını duyunca şaşkınlık içinde kalır. Bütün süreci olgunlukla karşılasa da perde arkasındaki asıl suçlu Yeşim'i hafife almamalıdır.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Babalarının ikiyüzlülüğüyle bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere olan Oylum ve Ozan, aynı zamanda kendi sorunlarında boğulmaktadır.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Hamile olduğunu öğrenen Oylum kendini hazır hissetmese de Behram'ın duyguları bambaşkadır.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Zeliş'e her geçen gün daha fazla kapılmakta olan Ozan ise ilk kez sevdiği kadının arkasından iş çevirmek zorunda kalacaktır.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Yeşim'in akıl oyunları Tarık'ın kafasını allak bullak ederken, beklemediği birinin planlarını bozması sinirlerini alt üst eder.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Tarık'ın entrikaları arasında hapsolmuş Sezai ise ziyaretine gelen sürpriz bir isim sayesinde özgürlüğüne bir adım daha yaklaşır.

Aldatmak’ta Güzide tuzaktan nasıl kurtulacak? 26. bölümde neler olacak?

Aldatmak yeni bölümleriyle her perşembe Atv'de!

ALDATMAK'IN 26. BÖLÜMÜNÜN 2. FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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