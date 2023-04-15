Seçimler deprem bölgesinde prefabriklerde yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri önce çadırlarda yapmayı planladıklarını ancak YSK ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde bunun riskli olabileceğini değerlendirdiklerini ifade ederek, "Hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkanımız var. Ofis konteyner şeklinde yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda, hep birlikte buna ait adımlar, okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir" dedi.

20 BİN DÖNÜŞ OLDU

SOYLU, depremzedelerin büyük sabır gösterdiğini ve tevekkül içerisinde olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, sonuna kadar depremzedelerin yanlarında olacaklarını söyleyerek, "Şehirlerde, özellikle buralardan tahliye edilen depremzede vatandaşlarımız var. Şu ana kadar bölgeye, bizim tespit ettiğimiz, yüzde 20 civarında bir dönüş gerçekleşti. Onlar da döndükçe de onların çadır, konteyner, barınma ihtiyaçlarına yönelik de çalıştığımızı belirtmemiz lazım" dedi.