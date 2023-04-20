‘Bu coğrafyaya barış ve huzuru biz getireceğiz’

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen sahur programına katıldı. Sahur sonrası konuşma yapan Soylu, "Amerika'nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak'tan Suriye'ye kadar, Yemen'den Afganistan'a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz. 14 Mayıs bu anlattıklarımın tercümesidir" dedi. Soylu, "14 Mayıs'ta sadece ana muhalefet ve diğer muhalefetlerin ağzı kapanmayacak. Amerika'nın da Avrupa'nın da, bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak" diye konuştu.

'BİZE PARMAK SALLADILAR'

SOYLU sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok acılar yaşandı. Parmak salladılar bize Amerika'dan, Avrupa'dan sevdiğimiz adamlar itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Yıllarca çok şey yaşadı bu millet. Bir tek şeyi yapmak istiyoruz biz. Bizim yaşadıklarımızı, bizden önce bizim büyüklerimizin yaşadıklarını bir daha bizden sonraki nesiller yaşamasın istiyoruz. Bir daha onlarla karşılaşmasın istiyoruz."