‘Türkiye dünyaya umut yaymaya devam edecek’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler ve bölgedeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

'AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK'

Emine Erdoğan, "Gönüllülerin azim ve dirayeti, cansiperane gayreti ile yardımseverliğin sembolü haline geldi. Depremlerde sevdikleri enkaz altındayken başka canları kurtarmaya, hiç tanımadığı insanlara şifa olmaya çalışan koca yürekli insanlar herkese örnek oldu. Bizler de bir yanımız hep buruk kalsa da hayata tutunmaktan vazgeçmeyecek, gönüllerimizi ihya ederken şehirlerimizi de yeniden inşa edeceğiz. Hükümetimiz bütün enerjisini, dikkatini, kadrolarını bu amaçla seferber ediyor" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz. Biz birlik oldukça, el ele, gönül gönüle verdikçe, birbirimizin derdine şifa oldukça, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. İlk etapta, depreme dayanıklı evler en kısa sürede inşa edilip sahiplerine teslim edildiğinde, kutlu yuvalara dönüşecektir. Yarınlarımızın, dünlerimizden daha aydınlık olması için yeni ve sağlam temeller atılmaya devam edilecek. Milletimiz için bir erdem olmanın ötesinde karakterinin özelliği olan yardımseverlik, yine bu topraklardan dünyaya yayılacak. Türkiye, bir yandan yaralarını sararken diğer yandan insan sevgisine ve vicdana ihtiyacın her geçen gün arttığı dünyaya umut yaymayı sürdürecek."