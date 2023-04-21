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Haberler Yaşam Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş mahallesinde bulunan kayalık yamacın en tehlikeli noktasında bir keçi mahsur kaldı. Keçinin sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Keçi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İHA

21.04.2023, 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023, 11:34

Denizli'de kayalık yamacın en tehlikeli noktasınlarından birinde bir keçi mahsur kaldı. Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi.

Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mevkiinde bulunan kayalık ve sarp yamaçta bir keçi mahsur kaldı.

Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Yamacın en düz ve tehlikeli noktasında duran keçinin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Bölgeye giden ekipler, ip yardımıyla metrelerce aşağıya sarkarak keçiyi titiz çalışma sonucu kurtardı.

Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Aşağıya indirilen keçi, ardından sahibine teslim edildi.

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