Keçi öyle bir yerde mahsur kaldı ki görenler şaştı kaldı!

Denizli'de kayalık yamacın en tehlikeli noktasınlarından birinde bir keçi mahsur kaldı. Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi.
21.04.2023, 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023, 11:34
Edinilen bilgiye göre, Güvercinlik Mevkiinde bulunan kayalık ve sarp yamaçta bir keçi mahsur kaldı.
Yamacın en düz ve tehlikeli noktasında duran keçinin sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, ip yardımıyla metrelerce aşağıya sarkarak keçiyi titiz çalışma sonucu kurtardı.
Aşağıya indirilen keçi, ardından sahibine teslim edildi.