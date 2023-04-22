Bayramda AVM’ler saat kaçta açılıyor? Bayram AVM çalışma saatleri...

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler saat kaçta açılıyor? sorusu araştırılıyor. Bayramın ikinci günü alışveriş yapmak isteyenler AVM saatlerini merak ediyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri...

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI? AVM ÇALIŞMA SAATLERİ...

21-22-23 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri müşterilerine kapısını açık tutuyor. AVM'ler 10.00-22.00 saatlerinde faaliyet yürütüyor.



Ancak bayram dolayısıyla bazı AVM'lerin kapanış saati 23.00'a kadar uzayabilir.

Bayram günleri bazı AVM'ler 12'den sonra açılacak. Gideceğiniz AVM'lerin duyurularını takip edebilirsiniz. Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.