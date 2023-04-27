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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye'yi köşeye sıkıştırıyor!

Ateş Kuşları'nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye'yi köşeye sıkıştırıyor!

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları'nın 14. bölümünde neler olacak? Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları'nın 14. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

27.04.2023, 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 15:53

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek 14. bölümüyle yine soluksuz izlenecek.

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

BARBAROS'UN AŞK İTİRAFI!

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

BAHAR EYÜBOĞLU'NUN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?

Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır.

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

HACER, MENDERES VE NAZ İLE YÜZLEŞİYOR!

Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar!

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

ŞİRİN'İN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR!

Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!

Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

GEÇMİŞTE EYÜBOĞLU KONAĞI…

Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.

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