Ateş Kuşları’nda Barbaros, Menderes ve Nazmiye’yi köşeye sıkıştırıyor!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek 14. bölümüyle yine soluksuz izlenecek.
Atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek 14. bölümüyle yine soluksuz izlenecek.
BARBAROS'UN AŞK İTİRAFI!
Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.
BAHAR EYÜBOĞLU'NUN GİZEMİ ÇÖZÜLÜYOR MU?
Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır.
Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.
HACER, MENDERES VE NAZ İLE YÜZLEŞİYOR!
Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar!
Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.
ŞİRİN'İN BÜYÜK SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR!
Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!
GEÇMİŞTE EYÜBOĞLU KONAĞI…
Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.