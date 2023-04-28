Dayanıklı ve taşınabilir mobil cihazlar devri

Panasonic TOUGHBOOK Avrupa, en yeni ve geniş kapsamlı sürdürülebilirlik inisiyatiflerini güncelliyor. Panasonic TOUGHBOOK ekibi, Avrupa'nın önde gelen dayanıklı mobil bilişim üreticisi olarak sektörün sürdürülebilirlik alanında en çok karşılaştığı zorluklara odaklanıyor. Bu kapsamda ürünlerinin ömrünü uzatarak üretimin ve tüketimin etkisini azaltmak için kurumsal YEŞİL ETKİ stratejisinin bir parçası olan girişimlerini duyurdu. TOUGHBOOK Revive, Avrupalı müşterilere kullanmayı bıraktıkları TOUGHBOOK cihazlarını yeniden kullanmaları veya sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmeleri için teslim etme fırsatı veren ve kar amacı gütmeyen yeni bir sürdürülebilirlik programı olmasıyla öne çıkıyor.

Cardiff'teki Avrupa Servis Merkezi'nde yenilenebilen TOUGHBOOK cihazları, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışan şirketleri desteklemek için hayır kurumlarına bağışlanacak veya ikinci el pazarında yeniden satılacak. Programdan gelir elde edilmesi durumunda cihaz yenileme maliyetlerini desteklemek için kullanılacak.

OUGHBOOK Revive'dan yararlanan şirketler, hayırsever bağışları destekleyerek ve müşterileri ve personelini sürdürülebilir geri dönüşüm uygulamalarına yönlendirerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunarak sıfır atık hedeflerine daha kolay ulaşabilecek. Programa katılan şirketler, bağış sertifikasının sahibi olacak. Panasonic, TOUGHBOOK ürünlerinin sürdürülebilir tasarımına büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

TOUGHBOOK 40, 55 ve G2 gibi modüler tasarımlı sağlam cihazlar kullanıcıların çeşitli genişletme alanlarını kullanarak cihazı farklı zorluklar için hızlı ve kolay bir şekilde değiştirmelerine olanak tanıyor, dizüstü bilgisayarların ve tabletlerin ömrünü ve kullanımını uzatıyor. Bu yaklaşımı eksiksiz hale getirmek için şirket, geriye dönük uyumlu aksesuarlara odaklanıyor. Böylece güç adaptörleri, yuvalar ve pil takımları gibi TOUGHBOOK ekosisteminin temel unsurları cihazlar yükseltildiğinde değiştirme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

TİMUR SIRT