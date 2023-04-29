Bekarlık soyadı tek başına kullanılabilecek

ANAYASA Mahkemesi, evlenen kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamaması hükmünü içeren kanunu, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle iptal etti. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İstanbul 8. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187'nci maddesinde yer alan, "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir" hükmünün anayasaya aykırı olduğu kararına vardı.

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