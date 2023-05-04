  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘5 milyon öğrenciye günde 1 öğün yemek’

‘5 milyon öğrenciye günde 1 öğün yemek’

Emine Erdoğan’dan ‘okulumda sağlık besleniyorum’ kampanyası paylaşımı

4.5.2023

Gazete

‘5 milyon öğrenciye günde 1 öğün yemek’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığının her işin başında geldiğini, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ile "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasının Şubat'ta hayata geçirildiğini belirtti. Herkesi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle projenin tanıtımını gerçekleştiremediklerini fakat bakanlığın çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Emine Erdoğan şunları kaydetti: "Değerli veliler, anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor. Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA