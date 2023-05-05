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Haberler Yaşam ‘Arkadaş’ sırtında bayrağımızla görev yapacak

‘Arkadaş’ sırtında bayrağımızla görev yapacak

Meksika’da askeri törenle karşılanan ‘Arkadaş’ isimli köpek, üzerinde Türk bayrağı bulunan yelekle arama kurtarma görevi yapacak.

5.5.2023

Gazete

‘Arkadaş’ sırtında bayrağımızla görev yapacak

ADIYAMAN'DAKİ depremde görev yaparken ölen Meksika Milli Savunma Bakanlığı'na ait arama kurtarma köpeği 'Proteo'nun anısını yaşatacak olan 2 aylık Alman kurdu cinsi köpek, Ankara'dan veterinerler Güven Kurnaz ve Deniz Çayır tarafından Meksika'ya gönderildi.

1 Mayıs'ta 12 saatlik yolculuğun ardından Meksika'ya götürülen köpeğin ismi için okullarda anket düzenlendi. Anket sonucu köpeğe 'Arkadaş' ismi verildi. Arkadaş için Meksika'da halk ve öğrencilerin de katılımıyla askeri tören düzenlendi.

Törende üzerinde Türk bayrağı bulunan ve 'Arkadaş' yazan yelek giydirilen köpek, büyük ilgi gördü. Arkadaş, 6 aylık eğitimin ardından Türk bayraklı yelekle Meksika Milli Savunma Bakanlığı'nda arama kurtarma köpeği olarak görev yapacak.

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