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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'nin başrolü belli oldu

Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'nin başrolü belli oldu

'Dizi atv’de izlenir!' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’den yeni bir dizi geliyor: Üvey Anne. Yaz sezonunda atv’de izleyicisiyle buluşacak olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden “Üvey Anne” dizisinin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Yapımcılığını H. Hakan Eren’in üstlendiği ONN Medya imzalı “Üvey Anne” dizisinin ilk ismi ekranların sevilen yüzü Kutsi!

05.05.2023, 12:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023, 12:54

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin başrolü belli oldu

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyacak.

Kutsi, Üvey Anne dizisinde başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik Faruk karakterine hayat verecek.

ÇEKİMLER MUHTEŞEM GÜZELLİĞİ İLE MUĞLA'DA BAŞLIYOR!

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

Merakla beklenen "Üvey Anne" yakında atv'de…

Faruk Karakter Analizi:

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun, karısı ve çocukları hayatının vazgeçilmezi olmuş, babasından devraldığı seramik fabrikasını yurt dışına taşıyarak iş dünyasında da kendini ispatlamış bir adam. Okurken âşık olduğu Efsun ile evlenebilmek için annesi Sabahat Hanım ile ilişkisini kesebilecek kadar kararlı, kendi doğrularının peşinde koşan, güçlü bir karakter. Elde edilmesi kolay olmayan, sevdiğindeyse ölümüne seven bir adam Faruk. Onur, gurur ve ahlak vazgeçilmez üçlüsüdür.

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