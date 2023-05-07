Hatay’daki feci kazada ölü sayısı artıyor

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden 34 DF 6798 plakalı kamyonun freni patladı.

Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan ve diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçen kamyon, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 4'ünün yandığı 12 aracın hasar gördüğü olaya itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri müdahale etti.





ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Kazada yaralanan 31 kişinin ise Hatay ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.





BAKAN KOCA: "12 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞ, 31 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaza ile ilgili sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Antakya'nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum" dedi.