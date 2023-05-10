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Haberler Yaşam Erzurum’daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

Erzurum’daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

10.5.2023

Gazete

Erzurum’daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti sırasında meydana gelen olaylaraa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilerek, "Uzman çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda uzman çavuşun sözleşmesi feshedilmiştir" denildi. Keleş hakkında 2021'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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