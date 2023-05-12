Ekran seçenekleri artıyor yapay zeka dokunuyor

SAMSUNG, Neo QLED 8K ile çıtayı yükseltiyor. Ayrıca Neo QLED 8K serisine 98 inçlik bir model ekleyerek gerçek sinema deneyimi ölçeğinde geniş renk seçeneği ve gerçeğe yakın ayrıntı sunuyor. Büyük ekran televizyonlar yüksek çözünürlüklü görüntülerle birleşince eğlence keyfi katlanıyor.

Her sahnede sürükleyicilik için ses kalitesi de önem taşıyor. Neo QLED 8K TV'de Dolby Atmos ve Q-Symphony 3.0 ile detaylı ses özellikleri de sağlıyor. Yeni tanıtılan modellerden QN900C modeli, Samsung'un birinci sınıf Neo QLED 8K serisinin zirvesinde yer alırken, birinci sınıf TV kategorisinde öne çıkıyor. Auto HDR Remastering ve 8K AI yükseltme gibi çığır açan teknolojilerle QN900C, hem sektör uzmanlarını hem de eleştirmenleri etkiliyor. SAMSUNG artık kullanıcılara hiç olmadığı kadar çeşitli ve özgün 8K içeriklerin keyfini çıkarma olanağı da sunuyor.

Bunlara ek olarak Samsung, etkinlikte Nöral Quantum İşlemci 4K'nın algısal renk eşlemesiyle kusursuz renk doğruluğu sunan ve Samsung OLED TV teknolojisini "Dünyanın Pantone Onaylı İlk HDR OLED teknolojisi" haline getiren 2023 Samsung OLED serisini de tanıttı. Samsung OLED teknolojisi, mükemmel kontrast ve renk ifadesiyle gerçek siyah renk ve şaşırtıcı ölçüde doğal görüntüler sunuyor. S95C, Samsung'un geliştirdiği Sonsuz Tasarım özelliğine sahip. S90C modelinin LaserSlim tasarımıysa incelikli metal kaplamasıyla göze hitap ediyor.

OYUN TV'Sİ EĞLENCEYE HAZIR

NEO QLED 8K'dan OLED'e uzanan birçok birinci sınıf ekran, yalnızca video ve fotoğraf içeriklerini ultra yüksek çözünürlükte yansıtmakla kalmıyor. 2023 model ekranlar zamanda oyun deneyimlerini de yepyeni bir seviyeye çıkarıyor. Özellikle 98 inç Neo QLED 8K üzerinde oyun deneyimi, geniş ekranı ve 8K çözünürlüğü yüksek hızda bile destekleyen grafik kartıyla benzersiz bir sürükleyicilik vadediyor. 2023 yılında dünyanın ilk çift UHD çözünürlüklü monitörü olarak tanıtılan Odyssey Neo G9'un yanı sıra, güçlü ses sistemi ve çoklu görev özellikleriyle 55 inç kavisli ekran Odyssey Ark da tanıtıldı. Yeni 2023 Odyssey ürün serisi, rakipsiz görüntü kalitesi ve kullanıcı deneyimi sunan 57 inç Odyssey Neo G9 ile 49 inç Odyssey OLED G9'da 2H modellerini içeriyor.

TİMUR SIRT