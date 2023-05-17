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Haberler Yaşam ‘İnsani duygularını kaybetmiş varlıklar’

‘İnsani duygularını kaybetmiş varlıklar’

17.5.2023

Gazete

‘İnsani duygularını kaybetmiş varlıklar’

14 Mayıs seçimleri sonrası deprem bölgesi olan Kahramanmaraş başta olmak üzere 9 ilde Başkan Erdoğan ve partisinin oylarının yüksek oranda çıkmasına tepki gösteren bazı Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri sosyal medya hesaplarından depremzedelere hakaretler yağdırıp, beddualar ettiler.

ALÇAKÇA PAYLAŞIMLAR
'Söylenecek söz yok, gıkınız bile çıkmasın bu saatten sonra', 'Bugünkü sonuçtan sonra Hatay'a deprem yardımı yapar mısınız?', 'Beter olun' 'Depremi unutan Malatya'm yazıklar olsun' gibi alçakça paylaşımlar yapanlara tepki AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi.

"İÇİMİZİ ACITIYOR"
Bölünmez Çankırı, "Depremden illerinden siyaseten bir beklenti içerisinde girenlerin umdukları sonucu alamamış olup; depremzedelerimize kin kusuyor, bela okuyor ve yaptıkları yardımlardan dolayı pişmanlık duyduklarını ifade ediyor olduklarını görmek içimizi acıtıyor. İnsani duygularını kaybetmiş bu varlıkları aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum" dedi.

METİN BURMALI

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