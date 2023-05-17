Meclis’te kadın sayısı tarihin en üst seviyesinde

CUMHURİYET tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsili, bu dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu. AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. CHP'nin 169 milletvekilinin 30'u, MHP'nin ise 50 milletvekilinden 4'ü kadınlardan oluştu. 44 milletvekili bulunan İYİ Parti'de 6 kadın milletvekili seçildi. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir (25), AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak (27) yeni dönemin en genç vekilleri oldu.

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