Akıllı kamera görevde

Nikon tam çerçeveli hibrit bir kamerada olması gereken tüm özellikleri Z 8'de topluyor. İnsanlar, köpekler, kediler, kuşlar, otomobiller, motosikletler, bisikletler, trenler ve uçaklar için hassas algılama ve izleme özelliği. Konu algılama ve AF özellikleri, video ve durağan görüntüler için - 9 EV'ye kadar inerek çalışıyor. Konu hızlı ve baş aşağı hareket etse bile gözlerde netleme yapar. Sahne güçlü bir şekilde arkadan aydınlatılsa bile yüzlerde keskin bir şekilde netleme yapıyor. Yeni Z 8 görüntü kalitesi ve çevikliği ile fotoğraf meraklılarına pratik ve hızlı çekim yeteneği sağlayacak. Z 9'dan yüzde 30, D 850'den yüzde 15 daha küçük olan ve kompakt bir gövdede bir dizi Z 9 özelliğini bir araya getiren Z 8 gün içinde kamerasını elinden düşürmeyen her an aksiyona hazır olan fotoğraf meraklıları ve içerik üreticiler için mükemmel bir seçenek.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO

Çifte yayın teknolojisi sayesinde pürüzsüz ve kararmayan vizör. Başarılı 4 eksenli dik açılı dokunmatik ekran. 10 bitlik HEIF durağan görüntüler ve 10 bitlik HLG videolar çekiyor. İçerikler, HDR ekranlarda anında görüntülenebilir ve düzenleme gerektirmez. İki USB-C bağlantı noktası ve çift kart yuvası: Şarj sırasında hızlı aktarım için ayrı USB güç ve iletişim terminalleri. Esnek çekim ve depolama için çift kart yuvası. KULLANIM: Derin ve rahat kavrama yüzeyi. Video ve durağan görüntüler için ayrı ekran arayüzleri. Dikey çekimde menüler dönüyor. Yalnızca 910 g (yaklaşık) ağırlığındadır ve yüksek performanslı hava sızdırmaz yapı; toz, kir ve nemi dışarıda tutar. Nikon'un amiral gemisi D6 ve Z 9 fotoğraf makineleriyle aynı soğuk hava toleransı, eksi 10 dereceye varan sıcaklıklarda güvenilir şekilde çekim yapabileceğiniz anlamına geliyor.

DİKEY ÇEKİME UYGUN VİDEO

İsteğe bağlı dikey pil tutucu: Nikon'un yeni Çok Yönlü Pil Paketi MB-N12, dikey çekim yapma veya telefoto objektifleri dengelemenin yanı sıra uzun süreli tüm gün çekimler için harici bir tutacak olarak kullanılabiliyor. Z 8 elde çekim için daha hafif bir gövde veya çoğu gimbal dahil her teçhizatta mükemmel denge sağlayan tam çerçeveli bir fotoğraf makinesi isteyen içerik oluşturucular için mükemmel bir hibrit fotoğraf makinesi. Yaklaşık 910 g ağırlığındaki Z 8'in gövdesi, Z 9'dan yüzde 30 ve D850'den de yüzde 15 daha küçük. Video ve fotoğraf konusunda gerçek bir performans canavarı olan Z 8'in 45.7 megapiksellik durağan görüntü çözünürlüğü ve 8,3K doğal video çözünürlüğü pek çok olasılığın kapısını açıyor.

Z 9 ile aynı çok katmanlı CMOS sensörü ve EXPEED 7 işlemci, doğrudan fotoğraf makinesinden olağanüstü görüntü kalitesi sağlayarak her türlü iş akışına uyum sağlama konusunda içerik oluşturuculara maksimum esneklik sunuyor. Fotoğraf makinesi içi 12 bitlik RAW biçimi de dahil olmak üzere 8,3K/60 p veya 4,1K/120 p'ye kadar bir dizi kare hızında ve codec biçiminde video kaydedilebilir. Durağan görüntü çekenler, şaşırtıcı 120 fps de dahil olmak üzere bir dizi dosya boyutu ve arka arkaya çekim hızıyla çalışabiliyor. HDR içerik oluşturucular için bu fotoğraf makinesi, 10 bitlik HEIF durağan görüntüleri ve 10 bitlik HLG videoları kaydediyor.

ŞARJ OLURKEN DOSYALARI AKTAR

Profesyonel seviyede hava sızdırmazlığa sahip olan Z 8, Nikon'un amiral gemisi D6 ve Z 9 fotoğraf makineleriyle soğuk hava toleransı ve düşük sıcaklıklarda güvenilir performans sağlıyor. Ayrıca Z 8, şarj olurken dosyaları hızlı bir şekilde aktarmayı mümkün kılan iki USB-C bağlantı noktasına sahip ilk Nikon aynasız fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makinesine ilave, her fikre ve bütçeye uygun bir NIKKOR Z serisi objektifin yanı sıra gimballerden mikrofonlara ve daha pek çok parçaya kadar ortak aksesuarlar bulunuyor. Bozulmamış 8K veya 4K video kaydetmesinin yanı sıra çok sayıda yer ve zaman kazandıran özelliklere sahip. Kullanıcılar, fotoğraf makinesinde 12 bitlik RAW çekim yapabilir ve Nikon'un ProRes RAW HQ dosyasının yarısı büyüklüğündeki N-RAW dosyalarıyla çalışabilirler.

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