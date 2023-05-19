Farklı kamera deneyimi ve uzun pil ömrüyle geldi

Teknolojideki yıllara dayanan bilgi ve deneyimini ulaşılabilir fiyatlarıyla daha çok kullanıcıyla buluşturan OMIX, donanım ve yazılımdaki yenilikçi duruşunu yeni ürünleriyle genişletmeye devam ediyor. Markanın bu mottoyla pazara sunduğu en yeni akıllı telefon modeli olan X5, günün her anında teknolojinin akışına kapılmak isteyenler için sunduğu üstün özellikleriyle kusursuza yakın bir kullanıcı deneyimi vadediyor. OMIX X5, güçlü performansının yanında minimalist fakat göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Cam arka yüzeye sahip X5, beyaz, mavi ve grafitten oluşan üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Yakında purple ve gold renkleri de satışa sunulacak. 6.56 inç HD+ ekranı sayesinde de en sevdiği diziyi, takipte olduğu paylaşımı ve heyecanı yüksek oyunu oynamak isteyen kullanıcısına her anında süper net ve akıcı konforu sağlıyor. X5'in iddialı olduğunu iddia ettiği 50MP + 2MP arka kamerası ve 1080p çekim yapabilen 8MP ön kamerasıyla fark yaratmayı hedefliyor. Model performans ve kapasite yönünden satışa, dahili olmak üzere 4 GB RAM + 64 GB hafıza alanı, 4 GB RAM + 128 GB hafıza alanı ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza alanı olarak 3 farklı versiyon ile sunuluyor. Ürünün dahili 4 GB RAM ve sanal OMIX 4 GB VRAM'inin gücünü birleştirdiği toplam 8 GB'lık performansı, daha stabil bir arayüz deneyimi ile oyun ve eğlenceyi kesintisiz kılıyor. Dahili 128 GB depolama alanının hafıza kartıyla 1 TB'a kadar yükseltilebilmesi ise daha özgür bir kullanım için kapı aralıyor.

GİZLİLİĞE ÖNEM VERENLERE

Parmak izi ve yüz tanıma özellikleriyle geliştirilen OMIX X5, iş ve özel yaşamında gizliliğine önem verenlere tam güvenlik sunuyor. 5 bin mAh bataryası ile gün içinde kesintisiz kullanıma imkan tanıyan ürün, acil durumlarda hayat kurtaran hızlı şarj desteği sayesinde de kullanıcı deneyimini üst noktaya taşıyor. Ultra güç tasarruf modu sayesinde de arka planda çalışan uygulamaları kısıtlaması, şarj ömrünü uzatıp OMIX keyfini daha sürdürülebilir kılıyor.

TİMUR SIRT