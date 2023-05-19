Kulağınızda kablosuz müziklere yer açın

Kablosuz kulaklıklar kullanım kolaylığı, ses kalitesi, uyumlu çalışması ve pil ömrüyle dikkat çekiyor. Türk Telekom farklı renk ve marka seçenekleriyle kablosuz kulaklıklara erişim olanağı da sunuyor. Sırayla iki cihaza yakından bakmaya çalışalım. Müzik dinlerken ya da telefonla konuşurken sunduğu özellikler ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Anker Soundcore R50i, 10mm sürücülerden gelen derin bas sayesinde sesleri ayrıntılı bir şekilde duyma, 22 ön ayarlı EQ ve kontroller ile sesleri özelleştirme imkanı sunuyor. Ayrıca iki dahili mikrofon ve yapay zeka algoritması sayesinde telefon görüşmelerinde seslerin kristal netliğinde duyulmasını da sağlıyor. Tek şarjla 10 saate varan dinleme süresi ve toplam 30 saate varan dinleme süresi ile dikkat çeken Soundcore R50i suya dayanıklılığı sayesinde yağmur yağarken bile kullanılabiliyor. "Kulaklıklarımı Bul" özelliğine de sahip olan kulaklık, kaybedilmesi halinde kolayca bulunabiliyor.

HAFİF VE PİL ÖMRÜ UZUN

TWS2 ANC kulaklık, 4.7 gram ağırlığı ve kulağa tam oturan zarif tasarımı ile rahat bir kullanım sunuyor. Gelişmiş akustik tasarımı, 12.2 mm'lik süper güçlü bas sistemi ve 40 dB "Gelişmiş Gürültü Önleme" özelliği ile kullanıcılar akıcı bir deneyime sahip oluyor. Önemli bir telefon görüşmesi yaparken veya en sevdiğiniz şarkıyı dinlerken tek dokunuşla dış dünyadan ayrılabilir, gürültü engelleme derecesini otomatik olarak ayarlayabilir veya şeffaflık modunu seçerek bulunduğunuz ortama dahil olabilirsiniz. 29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

TİMUR SIRT